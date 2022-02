„Grausig!“ So litt Kramer nach dem Olympia-Aus

Sie hat als eine der ganz großen Gold-Kandidatinnen im österreichischen Olympia-Team gegolten, doch zerstörte das Coronavirus vorerst den Medaillen-Traum. Sara Marita Kramer hat sich nach dem Peking-Aus zurückgezogen, ist in ein mentales Loch gefallen, doch jetzt wird sie genesen und wieder motiviert in Hinzenbach ihr Comeback geben. Die Skispringerin gab am Freitag in einem Zoom-Mediengespräch tiefe Einblicke in die Zeit nach dem positiven Test.