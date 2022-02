ÖSV-Pechvogel: Kramers dreifacher Nackenschlag

Kramer: „Keine Worte, keine Gefühle, nur Leere“

Kramer selbst hatte es noch in der vergangenen Woche als „Albtraum für jeden Sportler“ bezeichnet, wenn man wegen Corona bei den Spielen nicht am Start sein könne. Nun verlieh die in einem Instagram-Posting ihrer Verzweiflung Ausdruck. „Keine Worte, keine Gefühle, nur Leere. Ist die Welt wirklich so unfair?“ Es fühlte sich an, als wären ihre Träume an einem Tag zerplatzt. Es werde Kraft brauchen, den Körper wieder mit Energie und neuen Träumen zu füllen, um das Feuer wieder zu spüren.