Pferdegespann geht samt Hochzeitskutsche durch

Das Pferdegespann krachte schließlich gegen eine Straßenlaterne und kam so zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Laterne verbogen. Der Kutscher wurde nach der ärztlichen Erstversorgung am Ort des Geschehens, in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Die Pferde, sowie das Hochzeitspaar blieben zum Glück unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Neben dem besonderen Datum 22.02.2022 erhielt die Hochzeit der Liebenden unfreiwillig einen weiteren einzigartigen Touch.