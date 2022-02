Kvasina: Im Sumpfgebiet nicht in die „Knie“ gehen

Der nach wenig Einsatzzeiten bei Oostende nun bis Sommer an Erstligist Luzern ausgeliehen ist - erst am letzten Transfertag gab’s von den Belgiern grünes Licht, bis drei Uhr in der Früh wurde dann noch gepackt: „Sie wollten für ihr Spiel unbedingt einen großen Stürmer holen, ich war von der Klub-Philosophie sofort überzeugt“, schwärmt der 25-jährige Wiener. Der den Vorletzten in der Schweizer Liga halten soll und beim Debüt gleich per Kopf einnetzte - gegen Servette traf er 22 Minuten nach der Einwechslung zum 1:1.