Ein Minister mit sehr vielen Aufgaben

Das Gesundheitsministerium meint auf Nachfrage, Wien könne das ruhig ändern. Außerdem werde ein Gesetz nicht immer gleich neu geschrieben, wenn sich die Zugehörigkeit der Ressorts ändere. Allerdings: An kaum einem anderen Text wurde in den vergangenen Monaten so viel herumgedoktert wie am Epidemiegesetz. Da wäre es auf die richtige Ressortverteilung auch nicht mehr angekommen.