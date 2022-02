Uni Wien im Sommersemester ohne G-Regeln

Eine 2G-Regel gibt es derzeit nur an der Universität Klagenfurt, an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) soll eine solche im Sommersemester in Kraft treten. Die Uni-Senate hatten zuletzt eine bundesweit einheitliche 2G-Regel an den Unis eingefordert, während die Universitätengewerkschaft diese Idee als unverhältnismäßig abgelehnt hat.