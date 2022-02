6 Mio. Euro für neue Projekte in Osttirol

Damit will man die vorgegebenen Entwicklungsstrategien verfolgen. Darunter fallen etwa Realisierungen in der Wertschöpfung für die direkte Vermarktung mit lokalen Produkten. Auch die Stärkung des Gemeinwohles steht am Programm. Dazu RMO-Geschäftsführer Michael Hohenwarter: „Wir sehen an allen Ecken und Enden, dass die Ortszentren in Bedrängnis sind. Da heißt es Ansätze und Antworten finden.“ Weitere Punkte sind der Klimaschutz oder Investitionen in Beschäftigung und Arbeitsplätze.