Presse begeistert: „Arnautovic ist eine Furie“

Marko Arnautovic hat seinem Trainer Sinisa Mihaijlovic mit einer Gala-Vorstellung Luft verschafft. Nach fünf sieglosen Spielen mit vier Niederlagen setzte sich Bologna am Montagabend dank eines Doppelpacks des ÖFB-Teamstürmers gegen Spezia mit 2:1 durch, kehrte damit auf die Erfolgsstraße zurück und holte wichtige Punkte um nicht hinten in den Abstiegskampf hineinzurutschen. „We all love Arnautovic in this house“, twitterte der Club nach dem Heimsieg.