Arnautovic schießt Bologna mit Doppelpack zu Sieg!

Marko Arnautovic darf sich über seinen ersten Doppelpack in der italienischen Serie A freuen! Der ÖFB-Teamstürmer schoss Bologna am Montagabend beim 2:1 gegen Spezia mit seinen Toren in der 40. und 84. Minute im Alleingang zum Sieg. Für den 32-Jährigen waren es die Treffer Nummer sieben und acht in der laufenden Meisterschaftssaison und das in seinem 23. Liga-Spiel. Inklusive Cup hat Arnautovic diese Saison gar schon neun Mal getroffen ...