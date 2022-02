In Wahrheit stehen wir alle im selben Stau

„Demokratie! Keine Diktatur“, stand groß auf einem Traktor, der sich am Autokonvoi quer durch Linz beteiligte. Doch darf man in einer „wahren“ Diktatur drei Stunden lang mit seinem Fahrzeug mit 30 km/h durch die ganze Stadt fahren und den Verkehr teilweise lahmlegen? Oder mit Dauergehupe für unerträglichen Lärm sorgen? Ganz bestimmt nicht. Was man durch die Aktion erreichen wollte, ist für viele Landsleute nicht mehr erkennbar und nachvollziehbar.