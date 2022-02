Genesenzertifikat: Reduktion auf 90 Tage möglich

Die Impfmoral der Steirer befindet sich weiter im Sinkflug: Während in der Vorwoche noch 6050 Dosen in unserem Land verabreicht wurden, waren es in der laufenden Kalenderwoche bislang nur mehr 3264 (jeweils von Montag bis Donnerstag) . Zum Vergleich: Im Dezember wurden wöchentlich noch über 55.000 Dosen verimpft.