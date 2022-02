Hartwich: Beim Dschungel-Abschied flossen Tränen

Vor neun Jahren trat Daniel Hartwich das Erbe des verstorbenen Dirk Bach an, am Sonntag gestand er: „Es war für mich sehr schwer.“ Umso größer sei der Dank für die letzten Jahre vor der Kamera von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“. „Oh, jetzt wird es doch sentimental. Oh Gott, oh Gott“, stammelte der 43-Jährige, als Sonja Zietlow plötzlich Tränen in den Augen hatte.