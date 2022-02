Suche nach betrunkenen Randalierern am Gletscher

Kurioser Einsatz für Bergrettung und Alpinpolizei am Sonntag am Stubaier Gletscher in Tirol: Nachdem zwei betrunkene Slowaken in einem Restaurant randaliert und einen Pistenraupenfahrer attackiert hatten, verschwanden sie plötzlich im „ewigen Eis“. Eine große Suchaktion wurde eingeleitet - gegen 21.15 Uhr wurden die beiden Trunkenbolde schließlich in einer Höhe von 3000 Metern aufgefunden.