So stürmisch wird Wochenstart mit Tief „Antonia“

Am Montag ziehen in den Morgenstunden an der Alpennordseite kräftige Schauer und einzelne Gewitter durch, in den Alpen regnet und schneit es vorübergehend kräftig. Die Schneefallgrenze sinkt von 1000 gegen 700 Meter hin ab. Der Wind frischt stürmisch aus Nordwest auf, in exponierten Berglagen gibt es orkanartige Böen. Tagsüber ziehen im gesamten Land weitere Schauer durch, besonders vom Bodensee bis nach Oberösterreich sind auch vereinzelte Graupelgewitter dabei. Der Wind weht an der Alpennordseite, inneralpin und im Osten kräftig bis stürmisch aus West bis Nordwest. In der Nacht stauen sich im westlichen Bergland weitere Schauer, die Schneefallgrenze sinkt auf 600 Meter ab und in höheren Tallagen sind vor allem im Arlberggebiet einige Zentimeter Neuschnee in Sicht.