Richard Lugner: Comeback des Stehaufmanderls

Ach ja, dann hätten wir aber noch die Frage, was er als „Regent“ hierzulande ändern würde, würde er nicht nur in Villach das Zepter schwingen. Schützlhoffer lacht: „Ich würde die gesamte Regierung entlassen, als Prinz in der Hofburg einziehen und mit der Villacher Faschingsgilde regieren.“ Lei Lei!