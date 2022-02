150 Anzeigen bei Corona-Razzia in Ländle-Nachtclub

Am späten Samstagabend gegen 23.45 Uhr wurde in einem Nachtlokal in Koblach eine Kontrolle durch die Polizei durchgeführt. Als die Beamten das Lokal betraten, konnten sie im Inneren augenscheinlich mehr als 100 Personen feststellen. Diese standen laut Polizeiangaben großteils eng aneinandergedrängt und tanzten zur Musik. Mund-Nasen-Schutz wurde dabei nicht getragen.