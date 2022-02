Makaber: Halbautomatik-Gewehr speziell für Kinder

Der US-Waffenhersteller WEE2 Tactical hat ein speziell für Kinder entwickeltes halbautomatisches Gewehr auf den Markt gebracht. Das JR-15 werde „Erwachsenen helfen, Kinder sicher an den Schießsport heranzuführen“, heißt es in Werbetexten des Unternehmens. Das Gewehr „sieht aus, fühlt sich an und funktioniert genauso wie das Gewehr von Mama und Papa“. Das sorgt selbst in den waffennärrischen USA für Irritationen.