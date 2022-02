Einbrecher hatten ihr Diebesgut noch im Auto

Schmuck im Plastiksackerl

So konnte ihnen auch ein mit billigem Modeschmuck gefülltes Plastiksackerl zugeordnet werden, das Spaziergänger Ende Jänner in Horn entdeckt haben. „Vermutlich hatten sich nach einem Einbruch die Beute aussortiert“, so ein Fahnder. Insgesamt werden den Männern 22 Coups mit einem Schaden von 100.000 Euro zur Last gelegt.