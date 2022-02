Söder: „Dürfen keine ,Corona-RAF‘ bekommen“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat vor einer „Corona-RAF“ in der „Querdenker“-Szene gewarnt. Die Zahl der Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen gehe zwar zurück, sagte Söder in einem Interview, aber: „Einige Menschen haben sich in der Pandemie leider in eine Welt von Verschwörungstheorien verirrt. Wir dürfen am Ende keine ,Corona-RAF‘ bekommen, für die Gewalt akzeptabel wäre.“