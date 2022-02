Orkan „Zeynep“ fegt durch Europa: Mehrere Tote

Mindestens neun Menschen sind am Freitag in Ländern von Nordwest- bis Mitteleuropa durch das Orkantief „Zeynep“ ums Leben gekommen. An der deutschen Nordseeküste in Niedersachsen stürzte ein Mann während des Sturms von einem Dach und starb. Der 68-Jährige habe in der Nacht auf Samstag versucht, das beschädigte Dach eines Stalls zu reparieren, teilte die Polizei mit. Dabei sei er durch das Dach gebrochen und rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt. In Deutschland gab es weitere Tote zu beklagen, genauso wie in den Niederlanden und Großbritannien.