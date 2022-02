Hunderte Einsätze: Sturm beschäftigt Feuerwehren

Ein lauter Knacks ließ einen Mann in Unterwaltersdorf aufhorchen: Auf dem Nachbargrundstück war durch den starken Wind der Stamm eines hohen Baumes geborsten – der hölzerne Riese drohte auf ein Haus zu fallen. Mittels Drehleiter wagten sich die Feuerwehrleute trotz der Sturmböen in luftige Höhen, um den Baum meterweise abzutragen und so sicher zu fällen.