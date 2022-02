Hamburg: Wassermassen überraschen Fährpassagiere

Das Sturmtief „Ylenia“ hat in Deutschland für ordentliche Probleme gesorgt. Besonders Passagiere einer Fähre in Hamburg bekamen die Auswirkungen der heftigen Windböen so richtig zu spüren. Denn durch den starken Wellengang ging die Frontscheibe des Schiffes zu Bruch und die Wassermassen drangen ganz plötzlich in den Innenraum.