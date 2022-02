1:1! Juventus Turin remisiert zum 2. Mal in Folge

Juventus Turin ist in der italienischen Serie A zum zweiten Mal in Folge sieglos geblieben! Der ehemalige Serienmeister kam am Freitagabend zum Auftakt der 26. Runde vor eigenem Publikum gegen den Zehnten Torino über ein 1:1 nicht hinaus und teilte nach dem 1:1 bei Atalanta Bergamo neuerlich die Punkte.