Pkw rammt Frau - Feuerwehr und Notarzt im Einsatz

Aus vorerst unbekannter Ursache erfasste ein Pkw eine junge Frau, die in Vösendorf in der Nähe des Postamtes gerade die Straße überqueren wollte. Die etwa 25-Jährige stürzte daraufhin hart auf den Asphalt. Zeugen leisteten Erste Hilfe und setzten eine perfekte Rettungskette in Gang.