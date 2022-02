Mit Covid-19 ins Spital zur Geburt des Kindes

„Was haben Sie sich gedacht“, will der Richter beim Prozess in Salzburg wissen. Der Angeklagte – ein Maschinenbau-Techniker aus dem Pongau – hat keine richtige Antwort. „Es war alles so chaotisch. Das Fruchtwasser ist geplatzt, da war Blut und alles ging so schnell.“ Er selbst habe an jenem 14. November nicht geglaubt, dass er positiv sei. Oder es nicht glauben wollen. Stunden zuvor hatte er das positive Testergebnis eines PCR-Tests erhalten. Symptome will er aber keine gehabt haben, so der Papa.