Was machen Tiere, wenn sie allein zu Hause sind?

Nicht nur der Preis, auch die Leistung zählt

Für viele ist der Preis ausschlaggebend. Cams gibt es bereits für rund 50 Euro - sogar im Supermarkt. Allerdings sollte der Leistungsumfang genau geprüft werden. Denn was hilft das beste Schnäppchen, wenn man die Kamera in dunklen Räumen einsetzen will, aber eine Nachtsichtfunktion fehlt? Es gibt viele Kameras, die sich nur mit Hilfe eines technischen Experten einrichten lassen oder für deren Handhabung und Installation dicke Benutzungshandbücher gewälzt werden müssen. Vor dem Kauf also gut informieren beziehungsweise unabhängig beraten lassen!