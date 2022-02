17-jähriger Unfalllenker hatte 1,62 Promille

40 Meter Leitschiene entlang geschlittert

Dabei kam er im Ortsgebiet von Klafterreith in einer starken Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, schlitterte etwa 40 Meter auf einer Leitschiene entlang, ehe sich der Wagen bei einer Böschung mehrmals überschlug. Das Auto kam unterhalb der Böschung in einer Hauszufahrt am Dach zu liegen. Alle fünf Insassen wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettung in das Krankenhaus Braunau gebracht. Ein bei dem 17-jährigen Autolenker durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,62 Promille.