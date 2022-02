Novavax-Impfstoff für kommende Woche angekündigt

Außer in der Steiermark überall Voranmeldung möglich

In fast jedem Bundesland gab es bisher Voranmeldungen für Novavax, nur in der Steiermark gab es diese Möglichkeit nicht. Dort werden keine Listen mit Anmeldungen für den Novavax-Impfstoff geführt. Laut Impfkoordinator Michael Koren werden genug Vakzin-Dosen zur Verfügung stehen. Sie werden an speziellen Tagen an den Impfstraßen sowie bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten erhältlich sein. Einen „Run“ nehme er nicht wahr. Er empfahl aber auch am ersten Tag nicht gleich am Morgen an den Impfstraßen anzustehen, denn es sei genug vorhanden und auch wer später komme, werde Novavax auf Wunsch erhalten.