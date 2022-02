Zigtausende warten jetzt auf Novavax-Impfstoff

Gentechnologisch hergestellte Spike-Proteine

Die „Krone“ fragte bei Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferates der Österreichischen Ärztekammer, nach: „Es handelt sich um einen Proteinimpfstoff. Gentechnologisch hergestellte Spike-Proteine regen im Körper zur körpereigenen Immunabwehr an“, beschreibt Schmitzberger den Prozess, „Novavax spricht vor allem all jene an, die Sorge vor den bei Corona erstmals breit eingesetzten mRNA-Impfstoffen haben, wo Boten den Bauplan für das Spike-Protein in die Zellen schicken“, so Schmitzberger, der die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna gegenüber Novavax bevorzugt.