Spielt dieses Bayern-Talent bald für Österreich?

Wanner ist Sohn einer Österreicherin und eines Deutschen, er wurde in Dornbirn geboren, wuchs aber in Baden-Württemberg auf. Der Mittelfeldspieler spielt derzeit für das deutsche U17-Nationalteam. Wanner gab zu Jahresbeginn sein Debüt bei den Bayern. Nach seiner späten Einwechslung wurde er mit 16 Jahren und 15 Tagen zum jüngsten Bundesligaspieler in der Historie des Rekordmeisters.