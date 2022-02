Meilenstein! Klopp im elitären Kreis der Legenden

Nach seinem 50. Sieg als Trainer in der Fußball-Champions-League hat Jürgen Klopp nicht viel auszusetzen gehabt. Einzig die Verletzung von Stürmer Diogo Jota störte den Erfolgscoach von Liverpool ein wenig. „Er hat etwas an den Bändern im Knöchel. In der Halbzeit ist sein Knöchel angeschwollen“, berichtete der Deutsche nach dem 2:0 im Achtelfinal-Hinspiel bei Inter Mailand am Mittwoch. Die Verantwortlichen wüssten „noch nichts Genaues“, betonte er.