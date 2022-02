„Kein Grund, gleich die große Freiheit auszurufen“

MFG: „Ablenkungsmanöver“

Die maßnahmenkritische Liste MFG sieht in den verkündeten Öffnungsschritten ein „plumpes Ablenkungsmanöver, in der Hoffnung, die Menschen damit hinters Licht führen und in Sicherheits wiegen zu können“. Klubchef Manuel Krautgartner stößt vor allem das Festhalten an der Impfpflicht sauer auf: „Es wird vermeintlich aufgesperrt, aber der Schlüssel bleibt im Schloss. So ist der politischen Willkür weiterhin Tür und Tor geöffnet, um im Herbst jederzeit wieder zusperren zu können.“