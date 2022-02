Neue Schicksalstage für die alte Donaubrücke

Schäden am Stahlunterbau

Ende 2021 wurde das Tragwerk der rund 60 Jahre alten Brücke routinemäßig untersucht, Fazit: Schäden am Stahlunterbau zu groß, Sanierung nur unter unverhältnismäßig hohen Kosten möglich. Das Schicksal der alten Brücke scheint somit besiegelt, sie wird wohl abgerissen und gänzlich neu errichtet. Bevor das aber geschehen kann, muss erst die zweite Donauquerung stehen. Die dann – zumindest auf Zeit – auch die einzige sein wird. Und: Der Zustand der alten Brücke wird stetig schlechter, es muss rasch gehandelt werden. In St. Pölten rechnet man daher mit einem Genehmigungsverfahren noch in diesem Jahr.