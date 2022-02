Nordkorea feiert seinen verstorbenen Machthaber

Nordkoreas Staatsführung hat am Mittwoch den 80. Geburtstag des verstorbenen Vaters von Machthaber Kim Jong Un zelebriert. Kim kam mit anderen ranghohen Regierungsvertretern zu einer Zeremonie in Samjiyon zusammen, wie nordkoreanische Staatsmedien berichteten. Der Geburtstag von Kim Jong Il wird in dem abgeschotteten Land als „Tag des leuchtenden Sterns“ bezeichnet. Die Feierlichkeiten fanden bei Minusgraden vor einer riesigen Statue des verstorbenen Machthabers statt.