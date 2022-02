In Voitsberg: Auto ging plötzlich in Flammen auf

Wie sich herausstellte, war das genau die richtige Reaktion, denn als die per Notruf alarmierte Feuerwehr (Geisthal und Södingberg) am Einsatzort eintraf, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Am Auto entstand zwar Totalschaden, verletzt wurde aber niemand. Die Bezirksbrandermittler eruierten, dass die Brandursache mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen technischen Defekt im Motorraum zurückzuführen ist.