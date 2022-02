„Die Maske in der Schule polarisiert immer noch“

Seit Ende November mussten Kinder und Jugendliche in der Schule durchgängig die Maske tragen. Wenn am 28. Februar in Oberösterreich das Sommersemester startet, dürfen sie diese zumindest am Sitzplatz abnehmen. „Aus Schülersicht ist das natürlich eine Erleichterung“, sagt AHS-Landesschulsprecherin Susanna Öllinger. Auch der Elternvereinspräsident für Mittlere und Höhere Schulen, Joris Gruber, begrüßt „jeden Schritt Richtung Normalität. Die Kinder haben ja für die ganze Gesellschaft die Masken getragen – weil sie indirekt auch Eltern und Geschwister geschützt haben.“ In den Jubel mischen sich dennoch Bedenken. Masken- und Testpflicht hätten immerhin Schulschließungen verhindert. „Die Meinung über die Masken ist gespalten“, beschreibt Öllinger die Stimmung an den Schulen. Um den Präsenzunterricht nicht zu gefährden, brauche es Lockerungen „mit Bedacht: Die Gesundheit der Schüler muss an erster Stelle stehen“.