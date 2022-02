Opera ersetzt langweilige Webadressen durch Emojis

„Es ist fast 30 Jahre her, seit das World Wide Web der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, und es gab nicht viel Innovation im Bereich der Weblinks: Die Leute nehmen immer noch .com in ihre URLs auf“, so Jorgen Arnesen von Opera. Durch die Integration der Emojis könnten Nutzer nun jedoch Wörter in ihren Links weglassen, um auf Websites geleitet zu werden. „Es ist neu, es ist einfacher und macht mehr Spaß.“