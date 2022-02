Kranke Welpen verkauft: Hundebesitzer gesucht!

Nachdem ein schrecklicher Fall von Tierquälerei in Niederösterreich aufgeflogen ist, wurden jetzt Bilder der Verdächtigen veröffentlicht. Die Polizei sucht nun Personen, die der 31-Jährigen Welpen abgekauft haben. Der Frau wird vorgeworfen, zahlreiche Tiere an insgesamt drei Standorten unter unwürdigen Bedingungen gehalten zu haben. Sie sitzt in Untersuchungshaft.