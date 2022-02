Corona-Strafe gegen Ribery-Klub aufgehoben

Dennoch Trainerentlassung beim Tabellenletzten

Das vom Abstieg akut bedrohte Salernitana hält als Serie-A-Schlusslicht nun bei 13 statt zwölf Punkten nach 23 Spielen, während Udinese nun drei Zähler weniger am Konto hat und mit 24 Punkten in der Tabelle um einen Rang auf Platz 15 fällt. Von dieser guten Nachricht hat Salernitanas Trainer Stefano Colantuono nichts mehr, der Klub gab ebenfalls am Montag die Trennung bekannt. Als Nachfolge-Kandidaten gelten Fabio Liverani, der zuletzt Parma Calcio trainierte, und Ex-Weltmeister Andrea Pirlo, der bis Sommer 2021 Coach von Juventus Turin war.