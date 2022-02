„Ich darf nicht einmalmehr meinen Papa sehen“

„Mir geht es schlecht. Es ist wie im Gefängnis.“ Husein Salimovs Stimme ist gebrochen, immer wieder muss der 13-Jährige pausieren und die Tränen zurückhalten. Der gebürtige Aserbaidschaner meldete sich am Montag per Telefon bei der „Krone“. Ein überraschender Anruf: Am Wochenende durften er und seine Familie ihre Mobiltelefone nicht benutzen. Husein sitzt in einem Wiener Abschiebezentrum. Heute, Dienstag, bringt ein Flugzeug die Salimovs zurück in ihre frühere Heimat. „Ich will hier bleiben“, fleht der 13-Jährige.