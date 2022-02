Weg in die Freiheit | Aus für Gratistests

Vor dem sogenannten „Öffnungsgipfel“ morgen, Mittwoch, wollten wir von vier der profiliertesten Corona-Experten ihre Einschätzung hören. Was geht, was nicht? Umweltmediziner Hans Peter Hutter kann sich wie Virologin Dorothee von Laer die Aufhebung der 24-Uhr-Sperrstunde vorstellen, beide sprechen sich aber wie Komplexitätsforscher Peter Klimek für die weitere Schließung der Nachtgastro aus. Grundsätzlich wird auch für eine Beibehaltung der FFP2-Maskenpflicht plädiert. Simulationsforscher Niki Popper hält es für sinnvoll, erst bei einem Abfall der Positivtestungen zu lockern. Gerne wollen wir uns Peter Klimek anschließen, der uns die größte Hoffnung macht, wenn er sagt, er würde grundsätzlich davon ausgehen, dass wir „vermutlich im Laufe des März so gut wie alle Beschränkungen aufheben werden können“. Das klingt gut, auch wenn er vorsichtig bleibt und anfügt „aus derzeitiger Sicht und wenn nichts Grobes Unvorhergesehenes geschieht“. Nein, bitte nur nichts „Grobes“ mehr!