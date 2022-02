Ein Verteidiger auf offensiven Abwegen

Auftakt in intensive Schlussphase

In der die Eisbullen morgen (19.15) im 44. Ligaspiel auswärts im Nachtrag auf Bozen treffen - das für DIenstag geplante Spiel in Dornbirn wurde wegen medizinischer Vorsichtsmaßnahmen abgesagt. Das Spiel gegen die Südtiroler ist der Auftakt in eine intensive Phase. Insgesamt müssen die Eisbullen in den letzten zwei Wochen des Grunddurchgangs ganze sechs Spiele absolvieren. Bei einem Nachtrag des Dornbirn-Matches, Zeitpunkt noch unklar, wären es sogar sieben Spiele.