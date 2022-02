Schweiz: Nehammer in Habsburger-Stadt empfangen

Bundeskanzler Karl Nehammer holt sein Corona-bedingt abgesagtes Treffen im Jänner mit dem Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis am heutigen Montag nach. Die Begegnung kam damals wegen der Corona-Infektion des Kanzlers nicht zustande. Nehammer wurde am Vormittag in der historischen Altstadt von Zofingen mit militärischen Ehren empfangen. Publikum war wegen angekündigter Proteste von Corona-Maßnahmen-Gegnern keines zugelassen - Störungen blieben jedoch aus.