Sicherheitsbedenken: Nehammer-Besuch ohne Publikum

Der Besuch von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am kommenden Montag in der Schweiz findet ohne Publikum statt. Grund sind Sicherheitsbedenken, nachdem Schweizer Maßnahmen-Gegner Proteste in Zofingen, wo Nehammer vom Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis empfangen wird, angekündigt haben, wie die Stadt am Freitag mitteilte.