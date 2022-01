Abgespecktes Programm für Schweizer Präsident

Weiter will Cassis in Wien „internationale Aktualitäten und die Zusammenarbeit im multilateralen Bereich“ diskutieren, aber auch Themen wie „Science Diplomacy“, die die Schweiz in den kommenden Jahren verstärkt ausbauen möchte. Während des Besuchs in Wien steht unter anderem ein Treffen mit dem polnischen Außenminister Zbigniew Rau auf dem Programm. Auf der Rückreise nimmt Cassis an der 50. Internationalen Bodensee-Konferenz auf dem Säntis teil.