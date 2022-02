109-Jährige überlebt Corona und feiert „Wunder“

Mit dieser liebevollen Pflege erholte sich Hehn schließlich wieder. Am Sonntag wurde nun ihr 109. Geburtstag im Kreise der Familie gefeiert. Tochter, Enkel und Urenkel feierten im Café mit einem Kuchen in Herzform. Früher war sie nicht sehr oft im Kaffeehaus, erklärte sie an ihrem Ehrentag: „Ich bin lieber daheim geblieben, da kann man so viel Kaffee trinken, bis man genug hat“, so die sparsame Schwäbin.