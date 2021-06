Bei Corona-Impfung älteste Frau der Welt entdeckt?

Das Impfteam in der von China und Kaschmir umgebenen Unionsterritorien Jammu und Kaschmir staunte nicht schlecht, als es an der Türe von Rehtee Begum klopfte. Bei der Registrierung ihrer Personalien meinte die Frau, die geimpft werden sollte, dass sie 124 Jahre alt sei. Sollte das Alter der Inderin, die das Vakzin Covishield verabreicht bekommen hat, offiziell bestätigt werden, wäre sie damit nicht nur der älteste lebende Mensch, sonder auch der älteste Mensch, der je auf der Erde gelebt hat, in die Geschichte eingehen.