Sturms Jungstar lässt die Legenden alt aussehen!

Nach schüchternen Annäherungsversuchen ans Tiroler Tor verlor Rasmus Höjlund alsbald seine Scheu und explodierte regelrecht! Der „Wikinger“ zimmerte gleich bei seinem ersten Auftritt in der heimischen Bundesliga einen Doppelpack in den Kasten! Fans und Medien lagen Sturms Jungstar schon nach dem ersten Spiel zu Füßen. Kein Wunder beim Debüt wie aus dem Bilderbuch. In der schwarz-weißen Geschichte gab es viele große Torjäger, doch keiner aus den Top-5 der Rekordschützen legte einen derart fulminanten Einstand hin. Nur ein Landsmann von Höjlund netzte ebenfalls schon im ersten Spiel!