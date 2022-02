Schweizer lehnen staatliche Gelder für Medien ab

Keine Plakate mit Tabakprodukten in der Öffentlichkeit

In der Schweiz muss laut Volksentscheid die Tabakwerbung weiter eingeschränkt werden. Bei der Abstimmung sprachen sich nach Hochrechnungen 57 Prozent für die Vorlage aus, deren Ablehnung die Regierung empfohlen hatte. Tabakwerbung muss nun überall dort verboten werden, wo Kinder und Jugendliche sie sehen können. So darf es in der Öffentlichkeit keine Plakate mit Tabakprodukten mehr geben, ebenso ist Werbung an Kinos, in Medien oder an Sportplätzen tabu. Bisher ist Tabakwerbung nur in Radio und Fernsehen untersagt, und solche, die sich direkt an Minderjährige richtet. Der Regierung ging das zu weit.