„Ich stehe zu den bestehenden strengen Regeln“

Es gibt Bestrebungen, eine Erlaubniszone in Innsbruck umzusetzen. Wie ist der Stand?

Im Innsbrucker Gemeinderat hat es einen entsprechenden Prüfantrag mehrerer Fraktionen gegeben. Ich darf an dieser Stelle festhalten, dass die Innsbrucker Volkspartei diesen Antrag nicht unterstützt hat. Prinzipiell ist im Landespolizeigesetz klar geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine Erlaubniszone festgelegt werden kann. Es ist ein Bereich, in dem die Anbahnung von Beziehungen zur Ausübung der Prostitution zulässig ist. Die Ausübung ist dann aber ausschließlich in einem Bordell erlaubt. Unabhängig von der Schwierigkeit, einen geeigneten Bereich zu finden, der den strengen Anforderungen des Gesetzes entspricht, stellt sich für mich schon die Frage nach dem konkreten Mehrwert für Innsbruck. Man wird wohl nicht Diskussionen wie in Deutschland anstoßen und über so genannte Sex-Verrichtungsboxen aus Holzverschlägen nachdenken wollen.